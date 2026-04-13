Bursa'da Off-Road yarışında takla attı...Nefes kesen anlar kamerada

13.04.2026 08:38  Güncelleme: 08:39
Bursa'nın Gürsu ilçesinde gerçekleşen off-road etkinliği, zorlu parkurlarda sürücülerin yeteneklerini sergilemesiyle dikkat çekti. Etkinlik sırasında bir aracın takla atması ise sürücünün yara almadan kurtulmasıyla güvenlik ekipmanlarının önemini vurguladı.

Bursa'da düzenlenen off-road etkinliği renkli görüntülere sahne olurken, parkurda takla atan araçtan sürücünün yara almadan kurtulması yürekleri ağza getirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ericek'te, Gürsu Belediyesi ile Bursa Teleferik Offroad Grubu iş birliğinde düzenlenen off-road etkinliği, yoğun katılım ve renkli görüntülerle gerçekleşti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen off-road tutkunları, zorlu parkurlarda hünerlerini sergiledi.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, adrenalin dolu anlar yaşanırken izleyiciler heyecana ortak oldu. Aileleriyle birlikte alana gelen çok sayıda kişi, yarışmaları ilgiyle takip ederek keyifli bir gün geçirdi.

Öte yandan etkinlik sırasında gerçekleştirilen bir röportaj esnasında parkurda bir araç takla attı. Ancak araçta bulunan koruma demirleri sayesinde sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay, off-road sporunda güvenlik ekipmanlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, 3. Sayfa, Gürsu, Bursa, Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak

09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:31
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem Zorunlu ek bedellere son verildi
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
