Bursa\'da Off-Road Yapan Sürücü, Lastiği Kopmasına Rağmen Kilometrelerce Yol Aldı

Bursa'da off-road yaptığı sırada aracının lastiği kopan sürücü, durumun farkında olmayınca kilometrelerce yol gitti. Video çekmek için inen arkadaşı ise durumu fark edince gözlerine inanamadı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde bir grup arkadaş off-road yapmak için dağlık araziye çıktı. Bir süre boyunca off-road yapan gruptan bir kişi video çekmek için araçtan aşağı inince gözlerine inanamadı. Aracın sağ ön lastiğinin yerinde olmadığını sürücüye söylemesiyle birlikte herkes şaştı kaldı. Sürücü aracın lastiği olmadan kilometrelerce off-road yaparken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA