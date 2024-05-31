Bursa'da öldürülen üç kardeş için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da öldürülen üç kardeş için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi

Bursa\'da öldürülen üç kardeş için Erzurum\'da cenaze töreni düzenlendi

Bursa'da babaları tarafından kesici alet ve boğularak öldürülen üç kardeş için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılan anne Gülay K.'nın evlatlarının cenazesinde feryatları yürek dağladı. Baba M.K. cinnet sonucu 11 yaşındaki Zeynep, 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle; 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'yi ise boğarak öldürdü. Cenazeler Erzurum'a getirilerek Karayazı ilçesi Kazbel mahallesinde toprağa verildi.

31.05.2024 15:33
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Bursa'da babaları tarafından kesici alet ve boğularak öldürülen üç kardeş için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi.

Yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılarak Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Kazbel mahallesine ailesinin yanına dönen anne Gülay K.'nın evlatlarının cenazesinde feryatları yürek dağladı.

Yaklaşık 15 gün önce Erzurum'a gelerek çocuklarını Bursa'ya götüren Baba M.K. dün geçirdiği cinnet sonrasında 11 yaşındaki Zeynep, 6 yaşındaki Aslı'yı kesici aletle; 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'yi ise boğarak öldürdü. 3 kardeşin cenazesi bugün önce havayolu ile Erzurum'a ardından karayolu ile Karayazı ilçesi Kazbel mahallesine götürüldü.

Köye getirilen cenazeler daha sonra camiye götürülerek cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından cenazeler mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Anne Gülay K. yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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