Bursa\'da Orman Yangını Yeniden Başladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 gün önce alevler yükselen ormanlık alan yeniden yanmaya başladı.

Yangın, Kestel Seymen Mahallesi ile Yeneşehir Marmaracık Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı. Geçtiğimiz 2 gün önce yanan alanın yanındaki ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter, 14 arazöz, 3 su tankeri, 92 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. - BURSA