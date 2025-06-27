Bursa'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi'nde çıkan orman yangını ile ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi bilgi paylaşımında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Osmangazi ilçemize bağlı Demirtaş ve İsmetiye mahallelerimizde süren yangın hakkında İtfaiye ekiplerimiz yangına ilk müdahaleyi hızla gerçekleştirmiş olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları destek ekipler beraberinde devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın bölgeden tahliye ihtiyacına yönelik gerekli tedbirler alınmıştır. Gelişmeler, olay yerinde ve Afet Koordinasyon Merkezimizden (AKOM) anlık olarak takip edilmektedir. Söndürme çalışmalarının sorunsuz ilerleyebilmesi adına bölgede söndürme faaliyetine katılan araçlara öncelik tanınması gerekmektedir. Bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, görevli tüm ekiplere kolaylık diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA