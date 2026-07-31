Bursa’da ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yerleşim alanının hemen yanındaki makilik alanda yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor.

Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi sınırlarındaki ormanlık bölgede yangın çıktı. Şehrin üst kısmında kalan ve yerleşim alanına yakın olan yangın, rüzgarın etkisiyle şiddetlendi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ayrıca, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerin de sevk edildiği yangına müdahale sürüyor.