Bursa'da ot yangınından çıkan dumanlar göğü kaplarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu mevkiinde meydana geldi. Otların tutuşmasıyla yükselen dumanlar, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, kentin bir çok yerinden görüldü. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Ot Yangınında İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika
Alanya Balıkçı Barınağı'nda çıkan yangında yanarak batan tekneden çeşitli parçalar su altından çıkartıldı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen 'NARKOÇELİK-8' operasyonunda polis ekiplerine ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Kahraman polisimiz çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakaladı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen 'NARKOÇELİK-8' operasyonunda polis ekiplerine ateş açılması sonucu çatışma çıktı. Kahraman polisimiz, çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakaladı.
Şırnak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye'ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.'nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS'nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
Mersin'de otobüste darp edilen engelli yaşlı adam ve eşi, olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, sanıklara verilen cezaya ve tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Darp edilen çift, mahkemede kendilerinin suçlandığını ve adaletin raporu parayla alındığını iddia etti. Olayın ardından depresyon ilaçları kullanmaya başlayan çift, gece uyuyamadıklarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Baba ve oğlunun tahliyesine tepki gösteren çift, davalarından vazgeçmeyeceklerini ve sonuna kadar itiraz edeceklerini belirtti.
Tekirdağ Çorlu'da Nusretiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmana kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 47 şüpheliden 15'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki kent merkezinde bulunan Aydın Tren Garı'nda unutulan bir poşet ekipleri harekete geçirirken, bomba imha uzmanları tarafından inceleme yapılan poşetten giysi çıktı. Olayın ardından güvenlik önlemleri kaldırıldı ve tren garındaki hareketlilik normale döndü.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu'nda seyir halinde olan bir tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nde, çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü toplam 35 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşayan bir kişi, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan dolandırıcıya 13 bin 430 dolarlık kripto varlığını kaptırdı. Dolandırıcı, kripto para hesabının güvende olmadığını söyleyerek varlıkların başka bir hesaba aktarılmasını istedi. Mağdur, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu ve dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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