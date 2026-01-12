Bursa'da otel yangını kontrol altına alındı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Bursa'da otel yangını kontrol altına alındı: 7 kişi yaralandı

12.01.2026 02:44  Güncelleme: 02:47
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye sevk edildi, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangının SPA merkezinden çıktığı tahmin ediliyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde 48 yatak kapasiteli ve iki bölümden oluşan otelde bulunan 35 vatandaş, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için merdivenli araçlar ve özel ekipmanlar kullanıldı. İlk değerlendirmelere göre yangının, otelin eksi birinci katında bulunan SPA merkezinden çıktığı tahmin ediliyor. Yoğun dumanın binanın üst katlarına yayılması üzerine itfaiye ekipleri, hem yangını söndürme hem de içeride bulunan vatandaşları kurtarma çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

İtfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı müdahale ve kurtarma anları kameralara yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de olası müdahaleler için olay yerinde hazır bekledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, yapılan denetimlerde otelin mevzuata uygun olduğu ve gerekli kontrollerden geçtiği öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yangına 19 araç ve 50 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Açıklamada, yangının otelin eksi birinci (-1) katında bulunan SPA bölümünde başladığının tespit edildiği belirtildi. Yangın sırasında yapı içerisinde bulunduğu bildirilen 35 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bina içerisinden başarıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 7 vatandaşın ise sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

