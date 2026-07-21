Bursa'da Otluk Alanda Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Otluk Alanda Yangın

Bursa\'da Otluk Alanda Yangın
21.07.2026 17:31
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Osmangazi'de çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören vatandaşlar, yangını söndürmek için çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Osmangazi, 3. Sayfa, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Otluk Alanda Yangın - Son Dakika

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