Bursa'da Oto Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Oto Dükkanında Yangın

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Nilüfer'de oto tamir dükkanında çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

03.04.2025 05:37
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Oto tamir ve yedek parça dükkanı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oto tamir ve yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi 14. Sokak'ta bulunan bir oto tamir ve yedek parça dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İş yeri içerisinde bulunan araçlar tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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