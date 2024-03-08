Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın 4 aracı küle çevirdi - Son Dakika
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Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın 4 aracı küle çevirdi

Bursa\'da oto tamirhanesinde çıkan yangın 4 aracı küle çevirdi

Bursa'da merkez Yıldırım Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yeri önündeki 4 aracı da küle çevirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

08.03.2024 06:38
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Bursa'da oto tamirhanesinde bulunan iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yeri önündeki 4 aracı küle çevirdi.

Yangın, merkez Yıldırım Otosansit 12. Blok'taki oto tamirhanesindeki iş yerinde meydana geldi. Hızla büyüyen alevler iş yeri önünde bulunan 4 araca da sıçradı. Yangını gören çevredekiler durum üzerine hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi alevleri yaklaşık 20 dakikada söndürebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yeri ve araç adeta küle döndü. Polis, yangının çıkış nedenini öğrenmek için tahkikat başlatırken, alevlere teslim olan iş yeri ve araçlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da oto tamirhanesinde çıkan yangın 4 aracı küle çevirdi - Son Dakika

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