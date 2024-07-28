Bursa'da Otobüs Şoförü Kaza Yaptı, Otomobil Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
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Bursa'da Otobüs Şoförü Kaza Yaptı, Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Bursa\'da Otobüs Şoförü Kaza Yaptı, Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Bursa'da sıkıştırdığı otomobil yüzünden kaza yapan otobüs şoförü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sıkıştıran otomobil ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

28.07.2024 11:28  Güncelleme: 11:33
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Bursa'da sıkıştırdığı otomobil yüzünden kaza yapan otobüs şoförü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sıkıştıran otomobil ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 ALB 492 plakalı 38 nolu Terminal hattı otobüsü, seyir halindeyken, sokağa girmek isteyen otomobil sürücüsü önüne kırdı. Kaza yapmamak adına frene basan otobüs şoförü, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde duramayınca taksi durağının önünde bulunan elektrik trafosuna çarptı. Otobüsü sıkıştıran otomobil sürücüsü ise hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otobüs Şoförü Kaza Yaptı, Otomobil Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Otobüs Şoförü Kaza Yaptı, Otomobil Sürücüsü Kaçtı - Son Dakika
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