Bursa\'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Caddesi'nden Kemerçeşme Caddesi'ne dönüş yapan A.T. idaresindeki 16 BMR 770 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki 16 TAV 21 plakalı şehir içi yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişi ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA