Bursa'da Otobüste Yolcu ve Şoför Arasında Kavga - Son Dakika
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Bursa'da Otobüste Yolcu ve Şoför Arasında Kavga

Bursa'da tıka basa dolan bir belediye otobüsünde, yolcu ile şoför arasında meydana gelen tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı. Yolcular, ek sefer talep etti.

13.11.2024 19:53  Güncelleme: 19:55
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Otobüs doldu taştı, sürücü ile yolcu böyle kavga etti

BURSA - Bursa'da tıka basa dolan belediye otobüsünde yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce vatandaşlar tarafları güçlükle ayırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Emek Metro istasyonunda meydana geldi. Mudanya'ya yolcu taşıyan 1-M otobüsü tıka basa doldu. İddiaya göre, durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförü araç dolduğu için, durakta bekleyen bazı yolcuları alamadı. Kendisini almayan şoförle sözlü tartışmaya başlayan vatandaş, tansiyon artınca kavgaya tutuştu. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle, taraflar ayrılırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Vatandaşlar, sabah ve akşam yolcunun pik yaptığı mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ek sefer konulmasını, 65 yaş üstü yolcuların da ara saatlerde yolculuk yapabilmesine yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilmesini istediler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otobüste Yolcu ve Şoför Arasında Kavga - Son Dakika

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