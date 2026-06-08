Bursa'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Alev Aldı

Bursa\'da Otomobil Alev Aldı
08.06.2026 09:27
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Bursa otobanında seyir halindeki otomobil alev aldı, amatör kamera görüntüledi.

Bursa'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa otobanında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekti. Dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, o anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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