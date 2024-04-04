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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da ağabey-kardeşin bulunduğu motosiklet otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kaza sonucu iki kardeş yaralanırken, polis ekipleri motosikleti süren ağabeyin ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

Kaza, İznik ilçesi Göl Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Can Şahin, kardeşi Bursak Şahin'i alıp, 16 APG 34 plakalı motosikleti ile seyir haline geçti. Gezinti yapan ağabey-kardeş, Göl Sahil Caddesi üzerinde 16 H 0081 plakalı aracın motosiklete çarpmasıyla savruldu. Kazanın etkisiyle yerde kalan iki kardeşin yardımına çevredekiler koşarken, durum 112 Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağabey-kardeşe olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen kardeşlerin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.