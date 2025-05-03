Bursa'da Otomobil Kamyona Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Kamyona Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı.

03.05.2025 04:23
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Otomobil kamyonun altına girdi, sürücü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Muhammed Can yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonu'na giriş yapmak için yavaşlayan Sürücü Adil H.yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hurdaya dönen araçta sıkıştı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü yoğun çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralanan genç, hastanede tedavi altına alınırken, kamyonun sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Otomobil Kamyona Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika

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