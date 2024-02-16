Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa\'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Hüner Koyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koyuncu, Tuğçe Yıldız'ın annesiydi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:06
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Hüner Koyuncu hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüner Koyuncu Orhangazi'de bulunan Tuğçe Eczanesi sahibi Tuğçe Yıldız'ın annesiydi.

Öğle saatlerinde bir otomobilin çarptığı Hüner Koyuncu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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