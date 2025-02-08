Bursa'da Otomobil Yandı

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Bursa'da otomobil alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.