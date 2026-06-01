Bursa\'da Otomobil Yangını

Bursa'nın Kestel ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, kısa sürede alev aldı.

Kestel ilçesi Çataltepe yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çataltepe yolu üzerinde ilerleyen otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek araçtan indi. Kısa süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA