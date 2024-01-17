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Bursa'da Metal İşçileri İle Firmalar Arasında Toplu Sözleşme Anlaşması Sağlandı - Son Dakika
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Bursa'da Metal İşçileri İle Firmalar Arasında Toplu Sözleşme Anlaşması Sağlandı

Bursa'da Tofaş, Bosch, Karsan gibi firmalarda çalışan binlerce otomotiv ve metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıktı. İşçiler, bir ayı aşkın süredir fabrikalarda yaptıkları eylemlerin karşılığını aldı. Metal-İş ve MESS arasında yapılan 6. toplantı sonucunda anlaşmaya varıldı. İşçilere yüzde 100'ün üzerinde zam yapılacak.

Bursa\'da Metal İşçileri İle Firmalar Arasında Toplu Sözleşme Anlaşması Sağlandı
17.01.2024 - 22:28,  Güncelleme: 22:35
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Bursa'da Tofaş, Bosch, Karsan gibi firmalarda çalışan binlerce otomotiv ve metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinden anlaşma çıktı. İşçiler bir ayı aşkın süredir fabrikalarında yaptıkları eylemlerin karşılığını aldı. 6. kez masaya oturan Metal-İş yaptığı basın açıklamasında, "Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu. İşçiler yüzde 100'ün üzerinde zam alacaklar" ifadelerini kullandı.

Birleşik Metal-İş ve MESS 5. kez toplantıya oturdu. 150 bin çalışanı ilgilendiren 60 günlük görüşme sürecinde arabulucu ve sonrasında yapılan 2 toplantıda uzlaşmaya varılmamasının ardından Birleşik Metal-İş çalışanları Tofaş, Bosch, Karsan, Prysmian gibi dev fabrikalarda işçiler greve başladı. 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. MESS, birinci altı ay için yüzde 35 ücret zam teklifini önce yüzde 50'ye, daha sonra da yüzde 60'a yükseltti. Sosyal haklar için de yüzde 65 olarak vermiş olduğu teklifi önce yüzde 80'e daha sonra da yüzde 85'e yükseltti. 26 Eylül 2023 tarihinden beri görüşme sağlayan taraflar, 5 toplantının ardından uzlaşmaya varamamasıyla birlikte Birleşik Metal İşçileri 19 Ocak, 23 Ocak ve 24 Ocak günleri için grev kararları almıştı. Masaya 6. Kez oturan Metal -İş ve MESS anlaşmaya vardı. Metal-İş yaptığı basın açıklamasında "Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu" ifadelerini kullandı.

Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış olarak kabul edildi. 1 Eylül 2023 tarihinde yüzde 98 oranındaki zam aylık olarak ücretle birlikte ödenen yakacak yardımıyla yüzde 102,3'e çıkarılmıştır. 1 Mart 2024 tarihi itibariyle ücretlerde kümülatif olarak yüzde 157 oranında artış sağlanmıştır. Bu zam ile ortalama ücretli bir metal işçisinin aylık net ücreti 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle 31 bin 541 lira olacak. Ayrıca aylık net 1048 lira yakacak tutarı da eklendiğinde ele geçecek aylık net ücret 32 bin 589 liraya ulaşacaktır. 1 Mart 2024 tarihinde ise 42 bin 51 liraya çıkacaktır. Ulusal ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti yüzde 100'den yüzde 125'e çıkartılacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Bosch, Tofaş, Bursa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Metal İşçileri İle Firmalar Arasında Toplu Sözleşme Anlaşması Sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Metal İşçileri İle Firmalar Arasında Toplu Sözleşme Anlaşması Sağlandı - Son Dakika
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