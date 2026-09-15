Bursa\'da otoyolda kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

Bursa'da Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.