Bursa\'da Parkta Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da iddiaya göre parkta 'Yan bakma' meselesinden kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli Ahmet G. ile Kenan Efe Ç.(15) arasında 'Yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Bunun üzerine Ahmet G., yanında getirdiği bıçakla Kenan Efe Ç.'ye saldırdı. 15 yaşındaki genç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise, olay yerinde bulunan polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA