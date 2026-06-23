Bursa'da Parkta Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Parkta Saldırı

Bursa\'da Parkta Saldırı
23.06.2026 09:48
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Bursa'da bir kişi parka gelen saldırganlarca yumruk ve tokatlarla darbedildi, polis tahkikata başladı.

Bursa'da bir kişi, parka otomobille gelen kimliği belirsiz şahısların saldırısına uğradı. Yumruk ve tokatlarla darbedilen şahıs, bölgeden uzaklaşarak kurtulurken, olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal İlhan Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar otomobille parka gelerek bir kişiye saldırdı. Yumruk ve tokatlarla darbedilen kişi, saldırganların elinden kurtularak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Darbedilen kişinin saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor

Öte yandan, olayın yaşandığı Mustafa Kemal İlhan Sağlıklı Yaşam Parkı'nın, mahallede "piyasacı" olarak bilinen bazı grupların sık sık toplandığı noktalardan biri olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin bölgede zaman zaman asayiş ve kimlik uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Parkta Saldırı - Son Dakika

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