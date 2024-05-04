Bursa'da Polis, 2 Günde 4 Motosiklet Çalan Hırsızı Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Polis, 2 Günde 4 Motosiklet Çalan Hırsızı Yakaladı

Bursa\'da Polis, 2 Günde 4 Motosiklet Çalan Hırsızı Yakaladı

Bursa'da park halindeki motosikletleri çalan bir hırsız, polisin pratik zekası sayesinde yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızı takip eden polis memuru, vatandaşın motosikletine binerek hırsızı yakaladı. Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

04.05.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 2 günde 4 motosiklet çalan hırsız, polisin pratik zekasıyla kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda, kendinden kaçan hırsızı vatandaşın motosikletine binerek yakalayan polis büyük alkış aldı.

Bursa'da park halindeki motosikletleri kendi motosikleti gibi alıp kayıplara karışan 20 yaşındaki E.İ., 2 günde 4 motosiklet çaldı. Durumu fark eden müştekiler ise, polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yüzlerce kamera kaydı izleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit ettikten sonra, teknik ve fiziki takip başlattı.

Cadde üzerinde yürüyen şüpheli kendisinin polis tarafından takip edildiği anlayınca hızla koşmaya başladı. Hırsızın önüne geçip yakalamak isteye polis memuru ise, arabaya binip zaman kaybetmektense yoldan geçen motosikletli vatandaşı durdurdu. Sadece film sahnelerinde denk gelen olay, güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.

Arkadan gelen ekip arkadaşlarının da desteği ile hırsız polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık, yağma ve mala zarar verme gibi suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Bursa, Hırsızlık, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Polis, 2 Günde 4 Motosiklet Çalan Hırsızı Yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 10:44:49. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Polis, 2 Günde 4 Motosiklet Çalan Hırsızı Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement