Bursa'da Polislerin Dur ihtarına Uymayan Motosiklette 1 Kilogram 54 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Polislerin Dur ihtarına Uymayan Motosiklette 1 Kilogram 54 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polislerin şüphelenerek durdurmaya çalıştığı motosiklette yapılan aramada 1 kilogram 54 gram uyuşturucu madde bulundu. Motosiklet sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak araca çarparak devrildi. Yakalanan şahsın üzerinde ve motosikletin yan çantasında uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirildi. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

17.07.2024 19:58
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Bursa'da polislerin şüphelenerek durdurmaya çalıştığı, dur ihtarına uymayıp araca çarparak devrilen motosiklette 1 kilogram 54 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu B.D.'nin kullandığı 46 MA 0321 plakalı motosikleti durdurmaya çalıştı. Şahıs dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Motosiklet ile kaçan şahıs yol üstünde araca çarparak devrildi. Devrilen motosikleti bırakıp koşarak kaçmaya çalışan şahıs, kovalamaca sonucu ekipler tarafından yakalandı. Motosikletin yan çantasında 1 kilogram 54 gram metamfetamin, 1 adet gümüş renkli hassas terazi, bin 800 TL ve uyuşturucu madde satışında kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. Yabancı uyruklu şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Polislerin Dur ihtarına Uymayan Motosiklette 1 Kilogram 54 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Polislerin Dur ihtarına Uymayan Motosiklette 1 Kilogram 54 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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