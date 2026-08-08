Bursa'da Polisten Dolandırıcılık ve Asayiş Eğitimi - Son Dakika
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Bursa'da Polisten Dolandırıcılık ve Asayiş Eğitimi

Bursa\'da Polisten Dolandırıcılık ve Asayiş Eğitimi
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Bursa'da polis, Yeşil Camii'de dolandırıcılık ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Bursa'da polis ekipleri, Yıldırım ilçesindeki Yeşil Camii'nde cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık, yasa dışı bahis, akran zorbalığı ve genel asayiş konularında bilgilendirme yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadelede önleyici kolluk hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi.

Yıldırım ilçesindeki Yeşil Camii'nde cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen çalışmada polis ekipleri vatandaşlarla birebir iletişim kurarak karşı karşıya kalabilecekleri riskler konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çalışma kapsamında vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, güvenli sosyal medya kullanımı, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, akran zorbalığı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın tanıtımı ve doğru kullanımı ile genel asayiş kuralları hakkında bilgiler verildi.

Yüz yüze gerçekleştirilen bilgilendirmeler kapsamında vatandaşlara konuya ilişkin 1.000 adet bilgilendirici ve tanıtıcı broşür dağıtıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının 24 saat esasına göre devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Yeşil Camii, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Polisten Dolandırıcılık ve Asayiş Eğitimi - Son Dakika

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