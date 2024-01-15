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Bursa'da rüzgarda uçan poşet metronun seferlerini yarım saat durdurdu - Son Dakika
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Bursa'da rüzgarda uçan poşet metronun seferlerini yarım saat durdurdu

Bursa'da Ataevler Metro İstasyonu yakınlarında rüzgar sebebiyle havalanan bir poşet, metronun elektrik tellerine takıldı ve seferlerin yarım saat boyunca durmasına neden oldu. Vatman, teldeki nesneyi görünce treni durdurdu ve komuta merkezi tüm seferleri durdurdu. BURULAŞ ekipleri olay yerine gelerek poşeti kaldırdı ve seferler normale döndü.

Bursa\'da rüzgarda uçan poşet metronun seferlerini yarım saat durdurdu
15.01.2024 - 16:31,
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Bursa'da rüzgarda uçup metronun teline takılan poşet, seferlerin yarım saat boyunca durmasına sebep oldu.

Ataevler Metro İstasyonu yakınlarında rüzgar sebebiyle havalanan bir poşet elektrik akımının geçtiği metro tellerine takıldı. Batı yönüne seyreden üniversite seferini yapan vatman teldeki nesneyi görünce treni durdurdu.

Komuta merkezi duraklama sebebiyle tüm seferleri durdurdu. Teldeki naylon poşeti kaldırmak için ekipler kısa sürede olay yerine geldi. BURULAŞ ekiplerinin müdahalesiyle hem üniversite hem de Emek yönüne tüm seferler yarım saatlik duraklamanın ardından tekrar normale döndü. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da rüzgarda uçan poşet metronun seferlerini yarım saat durdurdu - Son Dakika
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