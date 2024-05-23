Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, yollar kapandı - Son Dakika
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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, yollar kapandı

Bursa\'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, yollar kapandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle dereler taşarken, 6 bloğun zemin katını su bastı. Ekiplerin bölgeye suları tahliye etmek için çalışmaları sürüyor.

23.05.2024 19:43  Güncelleme: 19:49
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Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, yollar kapandı

6 bloğun zemin katı suyla doldu, ekipler seferber oldu

BURSA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde şiddetli yağış sebebiyle dereler taşarken, 6 bloğun zemin katını su bastı. Zemin katta bulunan bir kapıcı dairesi kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgeye suları tahliye etmek için çalışmaları sürüyor.

Gürsu ve Kestel'de şiddetli yağış sebebiyle yollar dereye döndü. Gürsu'nun İpekyolu Mahallesi'nde bulunan 6 TOKİ bloğunun zemin katlarını ve bir kapıcı dairesi olarak kullanılan evi su bastı. Bölgeye BUSKİ, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun bir çalışma yürüterek suyla dolan zemin katları boşaltmak için çalışma başlattı. Çamurla kapanan bazı yollar ise kepçenin yolu açması sonrası ulaşıma açıldı.

Bölgeye gelen Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık su dolan kapıcı dairesi ile su dolan diğer 5 bloğu yakından inceledi.

Ekiplerin bölgeye suyu tahliye etmek için çalışmaları sürüyor.

İpekyolu Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, "Yüksek bir mevkiide olan İpekyolu Mahallesi'nde 6 blokun bodrum katına su gelmiş. Valimizin talimatı doğrultusunda tüm ekiplerimizle buradayız. Kapıcı dairesinin dışında herhangi bir mal zayiatımız da yok. Herhangi bir can kaybımız da yok. Devletimiz vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Burayı en kısa sürede eski haline getirip vatandaşlarımızın huzurlu şekilde yaşamalarını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Tüm ekiplerle bölgede seferber olduklarını dile getiren Işık, "İnşallah hızlı şekilde hasarların tespitini yapacağız. Vatandaşımızın tekrar normal yaşantısına dönmesi için çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti: Evleri su bastı, yollar kapandı - Son Dakika

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