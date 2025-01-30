Bursa'da gece saatlerinde sahipsiz köpeklerin bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokak aralarında ilerleyen sahipsiz köpekler, gördükleri bir kediyi kovalamaya başladı. Yakaladıkları kediyi parçalayan köpeklerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Sahipsiz Köpekler Kediyi Parçaladı - Son Dakika
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