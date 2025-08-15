Bursa\'da Sahipsiz Köpekler Saldırdı

Bursa'da sokak ortasında iki kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıdan saniyelerle kurtulan vatandaşların panik dolu anları kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki kişi, aniden önlerine çıkan sahipsiz köpeklerin hedefi oldu. Bir anda üzerlerine doğru koşan köpeklerden can havliyle kaçmaya çalışan vatandaşlar, büyük korku yaşadı. Koşarak kaçan vatandaşların panik dolu anları kameraya yansırken, çevredekiler köpeklerin sürü halinde gezmesi nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor. - BURSA