Bursa\'da Salça Makinesi Kazası

Bursa'da parmaklarını salça makinesine kaptıran kadının 4 parmağı koptu.
Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Cemiyet Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsen.K. (50) isimli kadın salça yaparken parmaklarını salça makinesine kaptırdı.
Sol elinin 4 parmağı kopan Birsen K. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Birsen K. parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
