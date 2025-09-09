Bursa'da Salça Makinesi Kazası - Son Dakika
Bursa'da Salça Makinesi Kazası

Bursa\'da Salça Makinesi Kazası
09.09.2025 18:11
Bursa'da bir kadın, salça yaparken parmaklarını makineye kaptırdı ve 4 parmağını kaybetti.

Bursa'da parmaklarını salça makinesine kaptıran kadının 4 parmağı koptu.

PARMAKLARINI SALÇA MAKİNESİNE KAPTIRDI

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Cemiyet Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birsen.K. (50) isimli kadın salça yaparken parmaklarını salça makinesine kaptırdı.

4 PARMAĞI KOPTU

Sol elinin 4 parmağı kopan Birsen K. olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Birsen K. parmakları dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesine sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

