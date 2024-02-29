Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı - Son Dakika
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Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı

Bursa\'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı

Bursa'da bir genç, seyir halindeki motosikletin üzerine uzanarak tehlikeli bir hareket yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.02.2024 10:00
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Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin üzerine uzanarak seyreden genç, canını hiçe saydı. Bir süre böyle ilerleyen gencin o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki motosikletin üzerine uzanan genç canını hiçe saydı - Son Dakika
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