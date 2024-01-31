Bursa\'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA