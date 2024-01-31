 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa\'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olay anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

31.01.2024 23:59
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İtfaiye, Bursa, Olaylar, Bursa, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 00:49:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement