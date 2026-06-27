Bursa'da Seyir Halindeki Tır Yangını - Son Dakika
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Bursa'da Seyir Halindeki Tır Yangını

Bursa\'da Seyir Halindeki Tır Yangını
27.06.2026 10:29
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Bursa'da tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bursa'da seyir halindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Ulaşım, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Seyir Halindeki Tır Yangını - Son Dakika

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