Bursa'da Sıcaktan Bunalan Yılan Kanalizasyona Kaçtı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde sıcaktan bunalarak sokağa çıkan yılan paniğe yol açtı. Yılan itfaiye ekiplerinin elinden kaçarak kanalizasyona atladı.

Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Hava sıcaklarının artması nedeniyle bunalan yılan sokağa çıktı. Sokak ortasında yılanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yılanı yakalamaya çalışsa da yılan rögar kapağından içeri kaçtı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA