Bursa\'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti

Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken ağaçlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli fırtına Bursa'da etkili oldu. Hayatı felç eden şiddetli lodos, ağaçları kökünden koparırken çöp konteynerlerini de sürükledi. Bazı evlerin de çatı parçalarını yerinden çıkaran lodos, şiddetini gözler önüne serdi. Lodosa dayanamayıp devrilen ağaçlar ise park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi. - BURSA