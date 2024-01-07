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Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti: Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika
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Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti: Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Bursa'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli lodos etkili oldu. Lodos, ağaçları kökünden koparırken çöp konteynırlarını da sürükledi. Evlerin çatılarını yerinden çıkaran lodos, park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi.

Bursa\'da şiddetli lodos hayatı felç etti: Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
07.01.2024 - 12:56,
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Bursa'da lodos hayatı felç etti: Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

BURSA - Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç ederken, ağaçlar devrildi, çatıları uçurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından şiddetli fırtına Bursa'da etkili oldu. Hayatı felç eden şiddetli lodos, ağaçları kökünden koparırken çöp konteynırlarını da sürükledi. Bazı evlerinde çatı parçalarını yerinden çıkaran lodos, şiddetini gözler önüne serdi. Lodosa dayanamayıp devrilen ağaçlar ise park halindeki araçları kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da şiddetli lodos hayatı felç etti: Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika


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