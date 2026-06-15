Bursa'da Silahlı Çatışma - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Çatışma

15.06.2026 19:04
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Osmangazi'de husumetli iki grup arasında silahlı çatışma; bir kişi ağır yaralandı, zanlı yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olarak çatışmada ağır yaralanan şahsın ateş açtığı ortaya çıktı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan O.D. ile F.D. sokakta karşı karşıya geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde O.D.'nin elindeki silahla F.D.'yi takip ettiği ve arkasından ateş açtığı görüldü. F.D. de kendisine ateş eden şahsa peş peşe kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan O.D. kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan O.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan ve 1 tabanca ele geçirilirken, kaçan şüpheli F.D. polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taraflar arasında daha önce yaşanan silahlı olaylar nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Silahlı Çatışma - Son Dakika

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