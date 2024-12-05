3.Sayfa

Yasemin Kay Allen, "bedenini satmaya çalışıyorsun" eleştirisine öyle bir yanıt verdi ki

Mahkemeyi uzatan hakim ve savcıya ceza geliyor

Bir yıl önce satın alanın karı almayanları kahretti

Abdullah Zeydan\'ın yerine kayyum atandığı iddiasına yanıt

Bursa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed D. (32), kiraladığı 16 F 7890 plakalı otomobille Kazancı mevkiine gitti. Muhammed D., seyir halindeyken başka bir araçtan tüfekle defalarca ateş açılması sonucu 2 bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralanan şahıs, arkadaşı tarafından özel araçla İnegöl'deki özel hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Yol kenarında bulundu

Muhammed D.'nin kullanıldığı saçmaların isabet ettiği araç ise Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa- Ankara karayolu üzeri Huzur Mahallesi mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.