Bursa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

21.08.2025 19:22
İnegöl'de büfeye silahla ateş açan şüpheli Yusuf E. polis tarafından yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde araçla geldiği büfeye silahla ateş açarak kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheli, büfeye defalarca ateş edip kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Şüpheli Yusuf E. (41), eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde daha önce iş yeri yetkilileriyle tartıştığı için aralarında husumet oluştuğunu söylediği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, Polis, bursa, Suç, Son Dakika

