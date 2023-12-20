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Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil faciaya neden oldu - Son Dakika
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Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil faciaya neden oldu

Bursa'da bir otomobil sinyal vermeden şerit değiştirdi ve orta şeritte seyir halinde olan bir kamyonete çarpmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü faciayı önlerken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bursa\'da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobil faciaya neden oldu
20.12.2023 - 09:27,
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Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren bir otomobil faciaya neden oluyordu. Ani şerit değişikliği yapan otomobil, orta şeritteki kamyonetin önüne kırdı. Direksiyona güçlükle hakim olan kamyonet sürücüsü faciayı önledi. O anlar arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritten ilerleyen bir otomobil sinyal vermeden orta şeride geçmek istedii. O esnada orta şeritte seyir halinde olan bir kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonet frenin etkisiyle kayarak ters dönerken otomobil sürücüsü ise arkasına bakmadan olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri faciadan dönülen kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Olay anının görüntüsü arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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