Bursa'nın İnegöl de sokak çeşmesinden akan suyla aracını yıkayan sürücüye 2 bin 52 ceza yağdı.
İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, sürücüyü tespit edip ceza yazdılar.
Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kamuoyunda gündem olan çeşmede aracını yıkayan şahısa "Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması" kuralından 2 bin 52 TL cezai işlem uygulanmıştır. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da Sokak Çeşmesinden Suyla Araç Yıkama Cezası - Son Dakika
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