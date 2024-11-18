Bursa\'da Sokak Çeşmesinden Suyla Araç Yıkama Cezası

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Bursa'nın İnegöl de sokak çeşmesinden akan suyla aracını yıkayan sürücüye 2 bin 52 ceza yağdı.

İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri, sürücüyü tespit edip ceza yazdılar.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kamuoyunda gündem olan çeşmede aracını yıkayan şahısa "Belediye emir ve yasak yönetmeliği umuma açık sokak çeşmelerinin amacı dışında kullanılması" kuralından 2 bin 52 TL cezai işlem uygulanmıştır. - BURSA