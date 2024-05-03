Bursa'da sokak ortasında çatışan 6 şüpheliden 4'ü silahla yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da sokak ortasında çatışan 6 şüpheliden 4'ü silahla yakalandı

Bursa'da aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada birbirlerine ateş açan 6 şüpheli Gasp Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis; olayda kullanılan 4 silahı da ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Gasp Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan 1 pompalı 2 tabanca ve biri yarı otomatik tabanca olmak üzere toplamda 4 silah ele geçirdi.

03.05.2024 18:53  Güncelleme: 18:59
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Bursa'da sokak ortasında çatışan 6 şüpheliden 4'ü silahla yakalandı

Husumetliler sokakta karşılaştı, birbirlerine ateş açtılar

BURSA - Bursa'da aralarında daha önceden husumet bulunan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada birbirlerine ateş açan 6 şüpheli Gasp Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis; olayda kullanılan 4 silahı da ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, iki gün önce merkez Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 3. Vardar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A., M.E.K. ile aralarında daha önceden husumet bulunan E.U., K.D., N.S. ve H.U.K. sokak üzerinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki gerginlik bir anda artarken yanlarında bulunan silahlar ile birlilerine ateş açtılar. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken çevrede bulunan ev ve araçlara isabet ederek zarar verdi. Husumetliler hızlıca bölgeden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

Kimlikleri kolay tespit edildi

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı geniş çaplı soruşturmada şüphelilerin kimliklerini kolayca tespit etmesiyle birlikte operasyon için düğmeye bastı. 6 şüpheli, farklı yerlerde kısa sürede yanlarındaki silahlarla birlikte yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Gasp Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan 1 pompalı 2 tabanca ve biri yarı otomatik tabanca olmak üzere toplamda 4 silah ele geçirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da sokak ortasında çatışan 6 şüpheliden 4'ü silahla yakalandı - Son Dakika

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