Bursa\'da şüpheli şahsın üzerinde esrar ele geçirildi

Bursa'da polis ekipleri, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri bir şahsın üzerinde esrar ele geçirdi.
Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi üzerinde şüphelendikleri A.S.B. isimli şahsı takip ettiler. Takip sonucu şüpheli şahsın üzerinden 5 parça halinde kullanıma ve satışa hazır 7.81 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan A.S.B.'nin işlemleri Mudanya Narkotik Bürosunda devam ediyor. - BURSA
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