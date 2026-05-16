Bursa'da direksiyon başında uyuyakalan sürücü, park halindeki araçlara çarptı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon başında uyuyakaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da Sürücü Uyuyakaldı, Park Halindeki Araçlara Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?