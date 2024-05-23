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Bursa'da taksi ile belediye otobüsü şoförlerinin kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da ticari taksi ile belediye otobüsü şoförünün yol vermek kavgasında yumruklar konuştu. Birbirlerine acımasızca vuran şoförleri vatandaşlar ayırdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Reyhan Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye otobüsü ile ticari taksi şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen şoförler birbirlerine saldırmaya başladı. Yumrukların konuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay yerine polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü.

Öte yandan, kavgada şoförlerin bıçak gösterdiği de öne sürüldü.