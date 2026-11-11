Bursa\'da taksici ile alkollü kişi kavgaya tutuştu, taksici bacağından bıçaklandı

Bursa'da alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ile taksici arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taksicinin karşısındaki şahsı tekme ve tokatlarla darbettiği ve bacağından bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. isimli alkollü şahıs ile taksici O.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, araçtan inip K.K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşmek üzere olan şahıs, yanındaki bıçakla taksiciyi bacağından bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, yaralılar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı. Çarşı Polis Merkezi Amirliğince müdahale edilen olayda 2 şahıs da gözaltına alındı.