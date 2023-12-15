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Bursa'da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı - Son Dakika
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Bursa'da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı

Bursa tarihi Kapalı Çarşı'nın bir bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşısı'nın çatısındaki kurşun kaplamalar hırsızlar tarafından çalındı. Yağışlı havalarda çatıdan su sızması nedeniyle esnaf yetkililerden yardım istedi. Çalınan kurşunlar dron ile görüntülendi.

Bursa\'da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı
15.12.2023 - 22:27,
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Bursa'da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı

Kurşun kaplamaları çalınan çarşıda tavanlardan su akıyor

BURSA - Bursa tarihi Kapalı Çarşı'nın bir bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşısı'nın 2 ay önce çatısını kaplayan kurşunların bir kısmı çalındı. Yağmurlu havalarda çatının aktığını belirten esnaf yetkililerden yardım istedi.

Bursa Tarihi Hanlar ve Kapalı Çarşı'nın 86 dükkanlık bölümünü oluşturan Yorgancılar Çarşı'sı hırsızların hedefi oldu. Yaklaşık 2 ay önce çarşının çatısını kaplayan kurşunlar hırsızlar tarafından çalındı. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte yağışlı havalarda tavanlardan su aktığını belirten esnaf ürünlerinin zarar gördüğünü söyledi. Tavanlardaki elektrik aksamının zarar görmesinden tedirgin olan çarşı esnafı, daha büyük zarar yaşamadan yetkililerden yadım istediklerini belirtti.

"Yağmur yağdığında sızıntı yapan noktalara kova koyuyoruz"

Yeni restore edilen çarşının kaplamaları tamir edilmezse daha büyük zarara uğrayacağını söyleyen çarşı esnafı Bülent Aydemir, "Kapalı çarşıda esnafım.Bizim çarşının çatısında kurşun kaplamalar vardı, yaklaşık iki ay önce çalındı. Belediye'ye ve yetkili yerlere başvurduk fakat bir sonuç alamadık. Yağmurlar başladı ve dükkanlarımızın üst tarafından sızıntılar yapıyor. Yağmur yağdığında sızıntı yapan noktalara kova koyuyoruz ve böyle geçici çözümler üretiyoruz. Biz yetkililerimizden tam bir çözüm bekliyoruz. Yaklaşık 7 esnaf bu durumdan mağdur oluyor. Kurşun levhaların bir kısmını çalmışlar, kalanları ise çalmak için hazırlamışlar ama çalamamışlar. Değerli ve kolay çalınacak biz malzeme olduğu için gözlerini buralara diktiler, çarşımızın girişinde bulunan çeşmedeki kurşun levhayı bile çalmışlar. 2 yıl önce belediye çarşımızın iç kısmını tamamı ile restore etti. Şuanda çatının belli bir kısmında levha yok. Bu yağmurlarda dükkanların içine su bu kadar akıyorsa yarın, öbür gün kar yağdığında sünger gibi bütün suyu içeriye çekecek ve restorasyonun tamamını hiç edecek. Bu sızıntılar elektrik tesisatlarına da sorun oluşturuyor, sızma yapan bölgelerden elektrik tesisatları geçiyor ve dükkanların şalterleri atıyor, Allah göstermesin bir gün daha farklı sıkıntılarda yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çatıdan çalınan kurşunlar dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tarihi çarşının çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı - Son Dakika
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